Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів про зйомки кліпу з англійським співаком Едом Шираном на пісню 2 Step. Також він поділився, куди будуть спрямовані гроші за монетизацію ролика.

Кліп 2 Step зібрав кілька мільйонів переглядів. В ексклюзивному коментарі Вікна-новини Тарас зазначив, що отримує позитивні відгуки за ролик. Каже, люди відчули ті емоції, які вони намагалися передати через кліп, і це важливо, бо це чесна історія його та мільйонів українців.

– Попри все, ми не втрачаємо надій. І ми здобудемо перемогу, буде мир, і ми танцюватимемо з нашими коханими і обійматимемо їх і цілуватимемо, — зазначив Тополя.

Артист разом із гуртом зараз стоять на захисті нашої країни. Тополя каже, що команда Еда Ширана написала з пропозицією в той момент, коли вони несли службу в Києві та російські загарбники стояли на кордонах Бучі, Ірпеня та Гостомелю.

– Ми погодилися, оскільки розуміли, наскільки це важливо, наскільки може бути культурний поштовх. І можливість через культурні та креативні методи донести до всього світу наше, українське. Я написав лірику протягом двох тижнів і ми записали її на студії, — згадує Тарас.

Музикант сказав, що їхня студія знаходиться у Гостомелі, який тоді був під окупацією, тому їм допоміг їхній аранжувальник та співавтор багатьох пісень – Максим Сиволап. Саме він привіз обладнання до іншої студійної кімнати, де записали вокал.

Тополя наголосив, що їхня робота сподобалася команді Еда Ширана і вони захотіли доповнити її відеорядом. На той момент їхній батальйон передислокували на Харків, де не було можливості що-небудь знімати.

Каже, вони звернулися до Дмитра Шмурака, котрий став режисером відео. Він допоміг знайти талановиту команду.

– Отримали від нас ідею цього відео та реалізували дуже потужно у ту картинку, у відео, яке є на YouTube… Ми від себе відзняли тут, у Харківській області, лише синхронни мої. Зупинялися між позиціями нашої роти, на дорозі та швидко зняли — за 10-15 хвилин кілька дублів, відправили Дмитру та поїхали далі, — поділився Тарас.

Гроші від відео будуть направлені до фонду Всеукраїнської асоціації музичних подій Music saves UA. Його членами є гурт Антитіла.

Фото: Тарас Тополя