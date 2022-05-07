Популярные рэп-исполнители Дрейк и Future презентовали клип на общую песню Wait For U. В новой видеоработе артисты вспомнили про Украину, поскольку в кадре появилась паляница с изображением герба.

Действие в клипе разворачивается в средневековый период, где Дрейк предстал в образе рыцаря, а Future — короля. На одной из сцен на столе перед артистами можно увидеть хлеб с изображением трезубца.

В основе клипа лежит Сказка о ядовитом короле. У Future возникают проблемы в отношениях со своей королевой, в то же время в сюжете появляется Дрейк на коне, который спасает женщину от злодеев.

Режиссером клипа выступил Director X. За сутки видеоработа набрала более 3 млн просмотров.

Также в съемках видео приняли участие певица Moxie Raia, модель Cece Rose, продюсер ATL Jacob, рэпер Стрик и комик Трей Ричардс.

Ранее мы писали, что Эд Ширан и группа Антитела представили клип на общую песню 2step. Во второй части трека Тарас Тополя спел о любви, которую временно разлучила война.