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С паляницей и гербом Украины: рэперы Дрейк и Future выпустили новый клип

7 мая 2022, 13:52
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
С паляницей и гербом Украины: рэперы Дрейк и Future выпустили новый клип

Популярные рэп-исполнители Дрейк и Future презентовали клип на общую песню Wait For U. В новой видеоработе артисты вспомнили про Украину, поскольку в кадре появилась паляница с изображением герба.

Действие в клипе разворачивается в средневековый период, где Дрейк предстал в образе рыцаря, а Future — короля. На одной из сцен на столе перед артистами можно увидеть хлеб с изображением трезубца.

В основе клипа лежит Сказка о ядовитом короле. У Future возникают проблемы в отношениях со своей королевой, в то же время в сюжете появляется Дрейк на коне, который спасает женщину от злодеев.

Режиссером клипа выступил Director X. За сутки видеоработа набрала более 3 млн просмотров.

Также в съемках видео приняли участие певица Moxie Raia, модель Cece Rose, продюсер ATL Jacob, рэпер Стрик и комик Трей Ричардс.

Ранее мы писали, что Эд Ширан и группа Антитела представили клип на общую песню 2step. Во второй части трека Тарас Тополя спел о любви, которую временно разлучила война.

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Теги
Дрейк, Кліп
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