Український актор і гуморист Юрій Ткач провідав батька Кузьми Скрябіна. Віктор Кузьмич показав, де легендарний артист зустрічався зі своїми друзями.

Як Юрій Ткач провідав батька Кузьми Скрябіна

В Instagram гуморист опублікував низку знімків і відео, на яких він прийшов у гості до батька загиблого співака. Так, батько Кузьми, Віктор Кузьмич, показав кімнату, де артист збирався зі своїми друзями – у центрі кімнати стіл, а в кутах кілька невеликих диванів і крісел. У приміщенні також можна побачити камін. Зараз у кімнаті розташовано десятки фотографій і картин загиблого артиста.

Також батько Кузьми провів Юрія до місця поховання свого сина, і на пам’ять про зустріч написав на маленькому дзвіночку рядок із пісні Кузьми – Люди, як кораблі. Варто зазначити, що 2 лютого 2024 року буде восьма річниця смерті Скрябіна.

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– Днями випала неймовірна нагода відвідати Віктора Кузьмича, батька Кузьми Скрябіна, і вшанувати пам’ять великого сина України! Якби він був зараз із нами, нам було б легше. Його енергія надихає і надає крила багатьом із нас навіть зараз! Ми віримо, що все вийде, – підписав свою поїздку Ткач.

Нагадаємо, що 23 вересня 2023 року померла мама Скрябіна – Ольга Кузьменко. Про причину смерті не повідомляють – це сталося у віці 76 років.

Фото: Юрій Ткач