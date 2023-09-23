У віці 76 років померла мама Кузьми Скрябіна Ольга Михайлівна Кузьменко.

Про це повідомили у Благодійному фонді імені Кузьми Скрябіна.

– Сьогодні, пішла з життя мама українського співака Кузьми, Ольга Михайлівна! Ця втрата важка для нас усіх. Ольга Михайлівна була справді чудовою і душевною людиною, з великим серцем. Ми не в змозі змінити обставини, лише просимо Всевишнього дати сил рідним перенести біль втрати, а душу покійної прийняти в Царство Небесне. Хай земля їй буде пухом! Поділяємо біль та горе рідних! Вічна і світла пам’ять, – йдеться у повідомленні.

Разом з тим, причину смерті Ольги Кузьменко у фонді не озвучують.

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Також не повідомляється, коли та де відбудеться прощання із жінкою.

Довідково. Ольга Кузьменко на Львівщині, у селі Сіде. Майбутня матір Кузьми закінчила Дрогобицький інститут музичного мистецтва, а згодом працювала вчителькою Новояворівської музичної школи.

Після дорожньо-транспортної пригоди, в якій помер її Андрій Кузьменко, жінка написала три книги, які присвятила свому сину.

У 2021 році мама Кузьми Скрябіна дякувала творцям концерту до Дня Незалежності України на НСК Олімпійський, коли побачила згенероване відео зі співаком Кузьмою. Тоді Ольга Кузьменко зізналася, що в захваті від ідеї “оживити” її сина, а також була рада тому, що номер з гуртом Скрябіна глядачі зустріли оплесками.

Фото: Благодійний фонд імені Кузьми Скрябіна