Український продюсер Михайло Ясинський не вважає успішним проєкт з відновлення діяльності гурту Скрябін після смерті Кузьми (Андрія Кузьменка). Свою думку він висловив в розмові з блогером Славою Дьоміним.

– Його харизма унікальна, його талант надзвичайний, його шарм неповторний. Навіщо реінкарнувати гурт? Щоб що? – запитав продюсер.

Ясинський вважає, що пісні гурту Скрябін є цінними і значимими саме у виконанні Кузьми. Проте він не відкидає можливості створення каверів на ці композиції. Адже унікальне прочитання творів Скрябіна іншими артистами зможе дати їм нове життя, пояснив продюсер.

– Мені дуже подобається, як Тополя зробив кавер та інші співаки. Ми з Олею Поляковою зробили, здається, на першому концерті його памʼяті потужну версію пісні Хлопці-олігархи, – пригадав Михайло Ясинський.

Говорячи про можливість реінкарнації гурту, продюсер провів аналогію з персоналією Фредді Меркʼюрі та Queen, що продовжили виступати і після смерті свого фронтмена. Ясинський зазначив, що до гурту входили потужні музиканти. Тож саме їхні імена дозволили їм продовжити творити та гастролювати. У випадку зі Скрябіним все будувалось навколо Кузьми – він був гуртом, резюмував продюсер.

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Фото: Михайло Ясинський