Украинский актер и юморист Юрий Ткач проведал отца Кузьмы Скрябина. Виктор Кузьмич показал, где легендарный артист встречался со своими друзьями.

Как Юрий Ткач проведал отца Кузьмы Скрябина

В Instagram юморист опубликовал ряд снимков и видео, на которых он пришел в гости к отцу погибшего певца. Так, отец Кузьмы, Виктор Кузьмич, показал комнату, где артист собирался со своими друзьями — в центре комнаты стол, а по углам несколько небольших диванов и кресел. В помещении также можно увидеть камин. Сейчас в комнате расположено десятки фотографий и картин погибшего артиста.

Также отец Кузьмы провел Юрия к месту захоронения своего сына, и на память о встрече написал на маленьком колокольчике строчку из песни Кузьмы — Люди, як кораблі. Стоит отметить, что 2 февраля 2024 года будет восьмая годовщина смерти Скрябина.

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— На днях выпала невероятная возможность посетить Виктора Кузьмича, отца Кузьмы Скрябина, и отдать дань памяти великому сыну Украины! Если бы он был сейчас с нами, нам было бы легче. Его энергия вдохновляет и придает крылья многим из нас даже сейчас! Мы верим, что все получится, — подписал свою поездку Ткач.

Напомним, что 23 сентября 2023 году умела мама Скрябина — Ольга Кузьменко. О причине смерти не сообщается — это случилось в возрасте 76 лет.

Фото: Юрий Ткач