Співак Олександр Пономарьов розповів про свою патріотичну пісню Україна переможе та зйомки кліпу до неї в умовах війни.

Артист зізнався, що текст пісні йому фактично наснився, тому зрозумів, що вона наразі потрібна, незважаючи на те, що вона весела.

-Треба підтримувати бойовий дух наших військових. Їм це потрібно. Якщо Бог дасть, то я напишу пісню про Маріуполь. І після війни напишу пісню, яку відчую, – сказав Пономарьов.

Композицію Україна переможе музикант назвав бойовим маршем. Зізнався, що зібрати для зйомок кліпу зірок було не складно, оскільки кожен знімав уривок на телефон.

– Жодних професійних камер, гриму. Війна. Потрібно робити те, що підтримує бойовий дух. З дня, коли я опублікував пісню, отримую дзвінки від наших військових. Вони її співають, деякі кажуть, що йдуть у бій з нею. Це те, для чого я її писав і для чого ми всі збиралися, – наголосив Олександр.

Також музикант розповів, що разом із Dzidzio вони співають для наших військових у шпиталях.

Раніше Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома (Dzidzio), Юрій Ткач, Євген Кошовий та Петро Чорний презентували пісню Україна переможе. У композиції всі вони співають про силу української армії та поразки російської.

Також разом із нею артисти представили кліп, в якому показані кадри, на яких горить ворожа техніка.