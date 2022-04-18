Українські артисти презентували пісню Україна переможе. Разом із треком вони також представили відеокліп.

У записі треку взяли участь Олександр Пономарьов, Тарас Тополя, Михайло Хома (Dzidzio), Юрій Ткач, Євген Кошовий та Петро Чорний. У композиції всі вони співають про силу української армії та поразки російської.

У кліпі показані кадри, на яких палає ворожа техніка. Також кожен артист розповідає історію поразки російських загарбників, висміюючи її.

Так, Кошовий співає про російські кораблі, Чорний про техніку, яку вкрали цигани, а Ткач висміює біологічну зброю у вигляді голубів.

Слова та музика належать Олександру Пономарьову. Також був задіяний оркестр та хор Заслуженого академічного ансамблю пісні та танцю ЗСУ під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.

Раніше композицію на підтримку українських воїнів презентував Дмитро Монатик – ART Оборона. У ній він зачитав реп про те, що Україна ніколи не стане на коліна, вистоє та переможе.