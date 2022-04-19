Певец Александр Пономарев рассказал о своей патриотической песне Україна переможе и съемках клипа к ней во время войны.

Артист признался, что текст песни ему фактически приснился, поэтому он понял, что она сейчас нужна, несмотря на то, что она веселая.

— Нужно поддерживать боевой дух наших военных. Им это нужно. Если Бог даст, я напишу песню про Мариуполь. И после войны напишу песню, которую почувствую, — сказал Пономарев.

Композицию Україна переможе музыкант назвал боевым маршем. Признался, что собрать для съемок клипа звезд было не сложно, поскольку каждый снимал свой отрывок на телефон.

— Никаких профессиональных камер, грима. Война. Нужно делать то, что поддерживает боевой дух. Со дня, когда я опубликовал песню, получаю звонки от наших военных. Они ее поют, некоторые говорят, что идут в бой с ней. Это то, для чего я ее писал и для чего мы все собирались, — подчеркнул Александр.

Также музыкант рассказал, что вместе с Dzidzio они поют для наших военных в госпиталях.

Ранее Александр Пономарев, Тарас Тополя, Михаил Хома (Dzidzio), Юрий Ткач, Евгений Кошевой и Петр Черный презентовали песню Україна переможе. В композиции все они поют про силу украинской армии и поражениях российской.

Также вместе с ней артисты представили клип, в котором показаны кадры, на которых горит вражеская техника.