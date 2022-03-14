Співак Олександр Пономарьов випустив надихаюче відео про українців.

На основі композиції Заспіваймо пісню про Україну Пономарьов презентував відео з кадрами війни та України. У ролику можна побачити мітинги на вулицях українських міст, військову техніку, військових та загалом – міць нашої армії.

Користувачі мережі подякували музикантові за відео.

Який у нас народ гарний! Слава Україні! Героям слава!

Дякую, від щирого серця за таку підтримку!

Господи! Бережи Україну, наших захисників та нашого президента!

Дуже потужно! Нам зараз потрібна така пісня!

Серце розривається від гордості за мій рідний народ, рідну землю! – Пишуть українці.

Зірки українського шоу-бізнесу зараз всіляко намагаються підтримувати народ і воїнів ЗСУ. Вони записують поезії, пісні, відео. Так, мультиартист Дмитро Монатик написав вірш про війну.

В Instagram він оприлюднив відео, на якому зображені різні українські міста та зачитав свій авторський вірш.

Раніше вірш про Україну написав Іван Дорн. Шанувальники артиста оцінили його творчість та висловили надію, що незабаром усе налагодиться.

Фото: Олександр Пономарьов