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З нами починає співати Європа: Jerry Heil поділилася своєю місією під час війни в Україні

18 Березня 2022, 11:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
З нами починає співати Європа: Jerry Heil поділилася своєю місією під час війни в Україні
Джерело: Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil розповіла про спілкування з рідними під час війни та концерти на підтримку України в ЄС.

Наразі виконавиця перебуває в Європі, а її рідні – у Василькові (Київська область). Зізнається, зв’язок із ними складний.

– Мама переживає, щоб ніхто не прослуховував дзвінки чи переписки. Ми обмінюємось просто повідомленнями – Як ви? і вони відповідають, що Ок. Новини про Васильків у мене ті ж самі, що у вас, я постійно за цим стежу. Але те, що я бачу, дуже крає мені серце, тому що 80% моєї душі – це Васильків, – сказала артистка.

Вона зазначила, що спостерігати за тим, як бомблять місто – страшно, боляче та важко.

– Я вже писала мамі, шо буду власними руками класти там кірпічі, а потім зрозуміла, що ні – кірпічі там будуть класти вони, а ми будемо класти цеглу і відбудуємо. І все в нас буде ще краще, – наголосила Jerry Heil.

Також вона зазначила, що намагається допомагати по місцю у Василькові – координує та долучається тим, чим вміє допомагати найкраще – своїми піснями.

– Наразі я поїхала по всіх країнах Європи, щоб домовлятися про виступи. Є чудова пісня, яка виникла в нас у 2014 році – Хутін пуйло. Я вирішила її перекласти англійською мовою, зробила її більш ввічливою, нині вона називається Putin go home. Наразі з нами її вже починає співати Європа. Мені здається, що  для підтримки та об’єднання це дуже важлива місія, – підсумувала артистка.

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Допомагає із закордону не лише Jerry Heil. Наприклад, Тіна Кароль заспівала на вулицях Варшави. Артистка покинула територію нашої країни, щоби організовувати марші підтримки.

Теги
Jerry Heil , Війна в Україні
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