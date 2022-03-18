Украинская певица Jerry Heil рассказала об общении с родными во время войны и концертах в поддержку Украины в ЕС.

Сейчас исполнительница находится в Европе, а ее родные — в Василькове (Киевская область). Признается, связь с ними сложная.

— Мама переживает, чтобы никто не прослушивал звонки или переписки. Мы обмениваемся сообщениями — Как вы? и они отвечают, что Ок. Новости о Василькове у меня те же, что у вас, я постоянно за этим слежу. Но то, что я вижу, очень крает мне сердце, поскольку 80% моей души – это Васильков, – сказала артистка.

Она отметила, что наблюдать за тем, как бомбят город — страшно, больно и тяжело.

— Я уже писала маме, что буду собственными руками класть там кирпич, а потом поняла, что нет – кирпич там будет класть они, а мы будем отстраивать. И все у нас будет еще лучше, – подчеркнула Jerry Heil.

Также она отметила, что пытается помогать по месту в Василькове – координирует и приобщается тем, чем умеет помогать лучше – своими песнями.

— Пока я поехала по всем странам Европы, чтобы договариваться о выступлениях. Есть замечательная песня, которая возникла у нас в 2014 году – Хутин пуйло. Я решила ее перевести на английский язык, сделала ее более вежливой, сейчас она называется Putin go home. С нами ее уже начинает петь Европа. Мне кажется, что для поддержки и объединения это очень важная миссия, — подытожила артистка.

Помогает с заграницы не только Jerry Heil. Например, Тина Кароль спела на улицах Варшавы. Артистка покинула территорию нашей страны, чтобы организовывать марши поддержки.