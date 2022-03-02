Українська співачка Тіна Кароль у Варшаві вийшла на мітинг проти війни в Україні. Артистка покинула територію нашої країни, щоби організовувати марші підтримки.

В Instagram Тіна Кароль опублікувала серію відео, на яких видно сотні людей. Співачка йде попереду та співає акапельно пісні, а за нею колона з людей, які проживають у Польщі, з прапорами України, портретами президента країни-агресора Володимира Путіна та плакатами із закликом зупинити війну.

Артистка зазначила, що боротиметься за правду, щоб згодом у кожному місті світу звучав український гімн як символ свободи та незламності духу.

– З однодумцями я створила Міжнародний центр інформаційного опору зі штаб-квартирою у Варшаві, де ми цілодобово працюємо над тим, щоб донести до простих людей в ​​усьому світі реальну картину справ в Україні, – написала Тіна Кароль.

Вона наголосила, що вони особливий акцент роблять на російськомовну аудиторію з Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, оскільки люди мають право знати правду.

У той час, як Тіна Кароль організовує мітинги, співачка Світлана Лобода записує відеозвернення в сльозах. Артистка закликає зупинити війну в її рідній країні, однак жодного слова не говорить про те, хто цю війну розпочав.

Своєю чергою, Ані Лорак теж вирішила висловитися на шостий день війни в Україні. Щоправда, назвати Росію агресором досі не наважилася.

Ба більше, артистка продовжує розважати росіян під час війни в рідній країні.