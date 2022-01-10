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З музикантами і бек-вокалом: 6-річний син Монатика намалював концерт артиста в США

10 Січня 2022, 13:21
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Монатик сім'я
Джерело: Ірина Монатик

Син українського артиста Дмитра Монатика вразив мережу своїми художніми здібностями.

На особистій сторінці в Instagram Ірина Монатик поділилася малюнком, на якому Данило зобразив концерт співака в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

– Концерт найкращого артиста у всьому світі Монатика очима сучасного художника ДАНR, – підписала фото Ірина.

На малюнку можна побачити Дмитра Монатика та всю його команду: танцівників, бек-вокалістів та музикантів. У коментарях підписники оцінили роботу юного художника.

  • Розкішно!
  • Який молодець! Всі в зборі.
  • Художнику браво!
  • Мій улюблений артист і художник. Люблю сильно!
  • Геніально! – пишуть у коментарях.

Зазначимо, у США у Монатика заплановано сім концертів. Перший відгримів 31 грудня у Маямі, а останній відбудеться 15 січня у Нью-Йорку. На гастролях Дмитра супроводжує дружина та сини: Данило та Платон.

Нещодавно Дмитро Монатик поділився курйозною ситуацією, яка трапилася з ним та його прихильницею. Артист випадково побачив оголені фото фанатки, коли та хотіла з ним сфотографуватися.

Жінка засвітила свою світлину, коли розблокувала телефон. Попри те, що ця ситуація змусила зніяковіти Монатика, він все ж зробив фото із шанувальницею.

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Дмитро Монатик
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