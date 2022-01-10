Син українського артиста Дмитра Монатика вразив мережу своїми художніми здібностями.
На особистій сторінці в Instagram Ірина Монатик поділилася малюнком, на якому Данило зобразив концерт співака в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.
– Концерт найкращого артиста у всьому світі Монатика очима сучасного художника ДАНR, – підписала фото Ірина.
На малюнку можна побачити Дмитра Монатика та всю його команду: танцівників, бек-вокалістів та музикантів. У коментарях підписники оцінили роботу юного художника.
- Розкішно!
- Який молодець! Всі в зборі.
- Художнику браво!
- Мій улюблений артист і художник. Люблю сильно!
- Геніально! – пишуть у коментарях.
Зазначимо, у США у Монатика заплановано сім концертів. Перший відгримів 31 грудня у Маямі, а останній відбудеться 15 січня у Нью-Йорку. На гастролях Дмитра супроводжує дружина та сини: Данило та Платон.
Нещодавно Дмитро Монатик поділився курйозною ситуацією, яка трапилася з ним та його прихильницею. Артист випадково побачив оголені фото фанатки, коли та хотіла з ним сфотографуватися.
Жінка засвітила свою світлину, коли розблокувала телефон. Попри те, що ця ситуація змусила зніяковіти Монатика, він все ж зробив фото із шанувальницею.