Син українського артиста Дмитра Монатика вразив мережу своїми художніми здібностями.

На особистій сторінці в Instagram Ірина Монатик поділилася малюнком, на якому Данило зобразив концерт співака в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

– Концерт найкращого артиста у всьому світі Монатика очима сучасного художника ДАНR, – підписала фото Ірина.

На малюнку можна побачити Дмитра Монатика та всю його команду: танцівників, бек-вокалістів та музикантів. У коментарях підписники оцінили роботу юного художника.

Розкішно!

Який молодець! Всі в зборі.

Художнику браво!

Мій улюблений артист і художник. Люблю сильно!

Геніально! – пишуть у коментарях.

Зазначимо, у США у Монатика заплановано сім концертів. Перший відгримів 31 грудня у Маямі, а останній відбудеться 15 січня у Нью-Йорку. На гастролях Дмитра супроводжує дружина та сини: Данило та Платон.

Нещодавно Дмитро Монатик поділився курйозною ситуацією, яка трапилася з ним та його прихильницею. Артист випадково побачив оголені фото фанатки, коли та хотіла з ним сфотографуватися.

Жінка засвітила свою світлину, коли розблокувала телефон. Попри те, що ця ситуація змусила зніяковіти Монатика, він все ж зробив фото із шанувальницею.