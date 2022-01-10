Сын украинского артиста Дмитрия Монатика поразил сеть своими художественными способностями.

На личной странице в Instagram Ирина Монатик поделилась рисунком, на котором Даниил изобразил концерт певца в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

– Концерт лучшего артиста во всем мире Монатика глазами современного художника ДАНR, – подписала фото Ирина.

На рисунке можно увидеть всю команду Дмитрия Монатика: танцовщиков, бэк-вокалистов и музыкантов. В комментариях подписчики оценили работу юного художника.

Роскошно!

Какой молодец! Все в сборе.

Художнику браво!

Мой любимый художник и артист. Люблю сильно!

Гениально! – пишут в комментариях.

Отметим, в США у Монатика запланировано семь концертов. Первый отгремел 31 декабря в Майами, а последний состоится 15 января в Нью-Йорке. На гастролях Дмитрия сопровождает жена и сыновья — Даниил и Платон.

Недавно Дмитрий Монатик поделился курьезной ситуацией, которая произошла с ним и его поклонницей. Артист случайно увидел обнаженные фото фанатки, когда она хотела с ним сфотографироваться.

Женщина засветила свою фотографию, когда разблокировала телефон. Несмотря на то, что эта ситуация заставила смутиться Монатика, он все же сделал фото с поклонницей.