Сын украинского артиста Дмитрия Монатика поразил сеть своими художественными способностями.
На личной странице в Instagram Ирина Монатик поделилась рисунком, на котором Даниил изобразил концерт певца в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
– Концерт лучшего артиста во всем мире Монатика глазами современного художника ДАНR, – подписала фото Ирина.
На рисунке можно увидеть всю команду Дмитрия Монатика: танцовщиков, бэк-вокалистов и музыкантов. В комментариях подписчики оценили работу юного художника.
- Роскошно!
- Какой молодец! Все в сборе.
- Художнику браво!
- Мой любимый художник и артист. Люблю сильно!
- Гениально! – пишут в комментариях.
Отметим, в США у Монатика запланировано семь концертов. Первый отгремел 31 декабря в Майами, а последний состоится 15 января в Нью-Йорке. На гастролях Дмитрия сопровождает жена и сыновья — Даниил и Платон.
Недавно Дмитрий Монатик поделился курьезной ситуацией, которая произошла с ним и его поклонницей. Артист случайно увидел обнаженные фото фанатки, когда она хотела с ним сфотографироваться.
Женщина засветила свою фотографию, когда разблокировала телефон. Несмотря на то, что эта ситуация заставила смутиться Монатика, он все же сделал фото с поклонницей.