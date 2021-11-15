Український артист Дмитро Монатик порадував фанатів зворушливим знімком зі своєю родиною. Співак зумів повторити архівне фото, де він зі своєю дружиною та двома синами позують в океанаріумі.

– З різницею у 2 роки… Яка? 19 vs 21?, – підписав знімки Дмитро на своїй Instagram-сторінці.

Зараз сім’я знаменитості відпочиває в ОАЕ, і вони не змогли пройти одного з найбільших океанаріумів світу — він розташований у найбільшому торгово-розважальному центрі Близького Сходу – Дубай Молл. Вони вже побували в цьому місці у 2019 році, і зараз фанати помітили, як змінилися його сини – Платон та Данило. На знімку видно, що тримати своїх дітей подружжю не так і легко — вони помітно виросли за 2 роки.

Фанати миттєво відреагували на порівняння фотографій:

Діма кросівки раз на 3 роки купує!

Діти виросли, батьки помолодшали!

Перша 19, діти ще малі!

Завдяки дітям можна взагалі зрозуміти, що час минув.

Обидві фото класні! Тільки ноша стала важчою!

Нагадаємо, що у жовтні користувачі мережі активно обговорювали диван Монатика. Домашній аксесуар вразив усіх своєю ціною — від €6,5 тис. Передплатники Дмитра оцінили його ігровий смак, проте більше захопилися диваном зірки, порівнявши його з кульбабкою.