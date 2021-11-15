Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Монатик показав архівні знімки зі своєю родиною: діти помітно подорослішали

15 Листопада 2021, 09:27
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Монатик

Український артист Дмитро Монатик порадував фанатів зворушливим знімком зі своєю родиною. Співак зумів повторити архівне фото, де він зі своєю дружиною та двома синами позують в океанаріумі.

– З різницею у 2 роки… Яка? 19 vs 21?, – підписав знімки Дмитро на своїй Instagram-сторінці.

Зараз сім’я знаменитості відпочиває в ОАЕ, і вони не змогли пройти одного з найбільших океанаріумів світу — він розташований у найбільшому торгово-розважальному центрі Близького Сходу – Дубай Молл. Вони вже побували в цьому місці у 2019 році, і зараз фанати помітили, як змінилися його сини – Платон та Данило. На знімку видно, що тримати своїх дітей подружжю не так і легко — вони помітно виросли за 2 роки.

Фанати миттєво відреагували на порівняння фотографій:

  • Діма кросівки раз на 3 роки купує!
  • Діти виросли, батьки помолодшали!
  • Перша 19, діти ще малі!
  • Завдяки дітям можна взагалі зрозуміти, що час минув.
  • Обидві фото класні! Тільки ноша стала важчою!

Нагадаємо, що у жовтні користувачі мережі активно обговорювали диван Монатика. Домашній аксесуар вразив усіх своєю ціною — від €6,5 тис. Передплатники Дмитра оцінили його ігровий смак, проте більше захопилися диваном зірки, порівнявши його з кульбабкою.

Читайте також:
Монатик показав архівні знімки зі своєю родиною: діти помітно подорослішалиЦе Дорофєєва? Фото з поцілунком Монатика спантеличило шанувальників

Теги
Дмитро Монатик
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка