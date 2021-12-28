Український артист Дмитро Монатик розповів, як під час зустрічі з прихильницею випадково побачив її оголені фото.

Курйозна ситуація сталася в Одесі, коли співак сидів в одному із закладів. До Дмитра підійшла жінка, яка захотіла з ним сфотографуватися.

Монатик із задоволенням погодився, оскільки подібні прохання вважає частиною своєї професії. Коли жінка розблокувала телефон, то випадково засвітила своє оголене фото.

– Вона відкриває телефон, ставить його переді мною, а вона на фото гола там. Ох, пам’ятаю мені так незручно стало. У мене ще такої ситуації не було, – згадав артист.

Попри те, що ця ситуація змусила зніяковіти Монатика, він все ж зробив фото із шанувальницею.

Нещодавно Дмитро Монатик презентував новорічну версію хіта Зажигать. Відеоролик занурив глядачів у святкову атмосферу – танці з друзями, мішура, вогні, ялинка, салюти.

У зйомках кліпу також взяла участь дружина артиста Ірина Монатик. Шанувальники оцінили святкову роботу Дмитра і зазначили, що пісня зазвучала по-новому, а кліп вийшов атмосферним.