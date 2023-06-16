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Із музею Поліни Райко в Олешках пішла вода: залишилося 30-40% фресок

16 Червня 2023, 16:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Будинок Поліни Райко

В окупованому місті Олешки на Херсонщині пішла вода з будинку-музею Поліни Райко. Збереглося близько 30-40% фресок художниці-самоучки.

Будинок Райко опинився під водою після підриву армією РФ дамби Каховської ГЕС. Вода дісталася музею 7 червня – про це заявив представник благодійного фонду Поліни Райко Семен Храмцов.

Уже після того, як вода пішла з приміщення, представник показав, у якому стані залишився будинок. За словами Храмцова, більшість внутрішніх стін обвалилася, та й сам музей невідомо скільки вистоїть.

– Берегині якось планують сушити будинок, але потрібно поспілкуватися з фахівцями стосовно того, що робити далі, що можна зробити в тих умовах, які там зараз. Катастрофа в Олешках ще триває, – додав представник благодійного фонду.

Ситуація на Херсонщині все ще залишається складною – навіть закордонні зірки закликають світ допомогти Україні. Приміром, зірка Людей Ікс Лів Шрайбер закликав врятувати людей, чиї будинки затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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Теги
Каховська ГЕС Херсонщина
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