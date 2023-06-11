Американский актер Лев Шрайбер отреагировал на подрыв Каховской ГЭС. Звезда Людей Икс призвал весь мир помочь жителям Херсонщины на фоне массового наводнения.

Шрайбер опубликовал в Instagram снимки из затопленных населенных пунктов на Юге Украины, а также записал видеобращение для своих фанатов.

— Вы точно видели разрушения после подрыва Каховской ГЭС — тысячи украинцев остались без своих домов и борются за выживание. Катастрофа коснулась всех тех, кто живет на линии фронта. Мой фонд делает все для помощи этим людям, и вы можете этому поспособствовать, — заявил Лев.

Актер приложил руку к созданию благотворительного фонда BlueCheck Ukraine, через который предоставляется помощь пострадавшим от войны украинцам.

Напомним, что звезда Людей Икс активно помогает Украине на фоне полномасштабного вторжения уже больше года. К примеру, еще в апреле 2022 Лев Шрайбер посетил Львов и рассказал о бессонных ночах в подвале одного из отелей. Он также успел заняться волонтерством.

Актер также является амбассадором украинской платформы United24, и в рамках этого он посетил Киев в конце лета 2022 года. Он приложил руку к круглосуточным психологическим консультациям украинцам в условиях войны.