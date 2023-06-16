В оккупированном городе Олешки на Херсонщине ушла вода из дома-музея Полины Райко. Сохранилось около 30-40% фресок художницы-самоучки.

Дом Райко оказался под водой после подрыва армией РФ дамбы Каховской ГЭС. Вода добралась до музея 7 июня — об этом заявил представитель благотворительно фонда Полины Райко Семен Храмцов.

Уже как вода ушла из помещения, представитель показал, в каком состоянии остался дом. По словам Храмцова, большинство внутренних стен обвалилось, да и сам музей неизвестно сколько выстоит.

— Берегини как-то планируют сушить дом, но нужно пообщаться со специалистами о том, что делать дальше, что можно сделать в тех условиях, которые там сейчас. Катастрофа в Олешках еще продолжается, — добавил представитель благотворительного фонда.

Ситуация на Херсонщине все еще остается сложной — даже зарубежные звезды призывают мир помочь Украине. К примеру, звезда Людей Икс Лев Шрайбер призвал спасти людей, чьи дома затопило в результате подрыв Каховской ГЭС.