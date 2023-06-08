Ведуча Маша Єфросиніна звернулася до світової спільноти з приводу їхньої реакції на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Також вона поскаржилася на компанію Meta, яка видаляє у своїх соцмережах правду про наслідки.

Єфросиніна наголосила, що вже пішла третя доба майже другого Чорнобиля в Україні. На очах усієї планети пів тисячі квадратних кілометрів нашої землі йде під воду, забираючи все живе.

Каже, вчора її знайома надіслала їй відеокадри своєї тітки, яка, сидячи на даху свого будинку на Херсонщині, зняла момент, як мати з двійнятами-немовлятами захлинулася і потонула з ними на руках, не втримавшись на своєму даху за димар. Різноманітних катастрофічних фото багато, як і тих, на яких українці з усіх куточків кинулися на допомогу.

– ООН, мабуть, досі святкує день російської мови, бо дій жодних… Червоний Хрест роздає гроші жителям Шебекіно, бо вони, мабуть, важливіші за людей і тварин, які захлинаються водою в Каховці, – обурено зауважила Маша.

Згадала Єфросиніна екологічну активістку Ґрету Тунберг і мільярдера Ілона Маска. Перша жодного слова не сказала про жахливу катастрофу в Україні. Другий же пише, що “не все так однозначно”.

Додає, міжнародні організації після засідань видали лише “стурбованість трагедією”.

– Чому я пишу про них усіх? Тому що всі вони мають світовий вплив! Тому що люди, так сталося, звикли орієнтувалися на їхню експертну думку. “Не все однозначно” Маска ретвітять 500 млн людей. Майже всі дописи українців із правдою про наслідки підриву нещадно видаляються організацією Meta.

Каже, тіньовий бан у соцмережах ми переживемо, але чи переживе його Україна – питання інше. Адже всі знають правду, як і те, хто винен у трагедії, проте висловлюють лише занепокоєння.