Впливове видання The Guardian викотило рейтинг Топ-20 найкращих пісень 2021 року. На першому рядку рейтингу розташувалася британська співачка Self Esteem із треком I Do This All the Tim.
Також видання зазначає, що вони вітають як всесвітньо популярну музику, так і маловідомих інді-виконавців.
Справді, у добірці можна знайти відомі імена та пісні, які трубили весь 2021 рік. Зокрема там є Біллі Айліш, Lil Nas X, The Weeknd. Також армі можуть спати спокійно, оскільки видання внесло до рейтингу трек BTS Butter.
Крім того, експерти відзначили повернення легендарного гурту ABBA з піснею Don’t Shut Me Down.
Проте решта позицій у топі віддали досить камерним виконавцям, імена яких багатьом невідомі. Однак це не применшує їхніх досягнень у музиці.
Адже, найімовірніше, експерти керувалися лише музичною складовою, а не показниками у чартах чи продажами на різних майданчиках.
The Weeknd – Take My Breath
Silk Sonic – Leave the Door Open
Abba – Don’t Shut Me Down
Pearl Charles – Only for Tonight
Wolf Alice – How Can I Make It OK?
Parris – Skater’s World ft Eden Samara
Cassandra Jenkins – Hard Drive
Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)
Japanese Breakfast – Be Sweet
BTS – Butter
Anz – You Could Be ft George Riley
Little Simz – Introvert
The Weather Station – Tried to Tell You
Billie Eilish – Your Power
Olivia Rodrigo – Good 4 U
Muna – Silk Chiffon ft Phoebe Bridgers
Caroline Polachek – Bunny Is a Rider
Sharon Van Etten and Angel Olsen – Like I Used To
Wet Leg – Chaise Longue
Self Esteem – I Do This All the Time