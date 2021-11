Впливове видання The Guardian викотило рейтинг Топ-20 найкращих пісень 2021 року. На першому рядку рейтингу розташувалася британська співачка Self Esteem із треком I Do This All the Tim.

Також видання зазначає, що вони вітають як всесвітньо популярну музику, так і маловідомих інді-виконавців.

Справді, у добірці можна знайти відомі імена та пісні, які трубили весь 2021 рік. Зокрема там є Біллі Айліш, Lil Nas X, The Weeknd. Також армі можуть спати спокійно, оскільки видання внесло до рейтингу трек BTS Butter.

Крім того, експерти відзначили повернення легендарного гурту ABBA з піснею Don’t Shut Me Down.

Проте решта позицій у топі віддали досить камерним виконавцям, імена яких багатьом невідомі. Однак це не применшує їхніх досягнень у музиці.

Адже, найімовірніше, експерти керувалися лише музичною складовою, а не показниками у чартах чи продажами на різних майданчиках.

The Weeknd – Take My Breath

Silk Sonic – Leave the Door Open

Abba – Don’t Shut Me Down

Pearl Charles – Only for Tonight

Wolf Alice – How Can I Make It OK?

Parris – Skater’s World ft Eden Samara

Cassandra Jenkins – Hard Drive

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Japanese Breakfast – Be Sweet

BTS – Butter

Anz – You Could Be ft George Riley

Little Simz – Introvert

The Weather Station – Tried to Tell You

Billie Eilish – Your Power

Olivia Rodrigo – Good 4 U

Muna – Silk Chiffon ft Phoebe Bridgers

Caroline Polachek – Bunny Is a Rider

Sharon Van Etten and Angel Olsen – Like I Used To

Wet Leg – Chaise Longue

Self Esteem – I Do This All the Time