Влиятельное издание The Guardian выкатило рейтинг Топ-20 лучших песен 2021 года. На первой строчке рейтинга расположилась британская певица Self Esteem с треком I Do This All the Tim.

Также издание отмечает, что они приветствуют, как всемирно популярную музыку, так и малоизвестных инди-исполнителей.

Действительно, в подборке можно найти известные имена и песни, которые трубили весь 2021 год. В частности, там есть Билли Айлиш, Lil Nas X, The Weeknd. Также арми могут спать спокойно, так как издание внесло в рейтинг трек BTS Butter.

Кроме того, эксперты отметили возвращение легендарной группы ABBA с песне Don’t Shut Me Down.

Однако, остальные позиции в топе отдали довольно камерным исполнителям, имена которых многим неизвестны. Однако это не преуменьшает их достижений в музыке.

Ведь, скорее всего, эксперты руководствовались только музыкальной составляющей, а не показателями в чартах или продажами на площадках.

The Weeknd – Take My Breath

Silk Sonic – Leave the Door Open

Abba – Don’t Shut Me Down

Pearl Charles – Only for Tonight

Wolf Alice – How Can I Make It OK?

Parris – Skater’s World ft Eden Samara

Cassandra Jenkins – Hard Drive

Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name)

Japanese Breakfast – Be Sweet

BTS – Butter

Anz – You Could Be ft George Riley

Little Simz – Introvert

The Weather Station – Tried to Tell You

Billie Eilish – Your Power

Olivia Rodrigo – Good 4 U

Muna – Silk Chiffon ft Phoebe Bridgers

Caroline Polachek – Bunny Is a Rider

Sharon Van Etten and Angel Olsen – Like I Used To

Wet Leg – Chaise Longue

Self Esteem – I Do This All the Time