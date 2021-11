Популярна пісня музичного виконавця The Weeknd – Blinding Lights офіційно посіла перше місце у чарті синглів Billboard за весь час. Канадському співаку вдалося витіснити хіт минулого сторіччя Chubby Checker – The Twist.

Одразу після виходу у листопаді 2019 року пісня стала класикою синті-попа. Синглу вдалося протриматися на першому рядку щотижневого чарту Billboard Hot 100 протягом чотирьох тижнів – у квітні та травні 2020 року. Blinding Lights також вдалося протриматися в топі рекордну кількість часу – 90 тижнів поспіль.

Тепер пісня The Weeknd здобула титул пісні №1 у списку Greatest Songs of All Time Hot 100 Chart – Найкращі пісні всіх часів.

До цього на першому місці красувалася Chubby Checker-The Twist із 2008 року до цього дня.

– Не думаю, що це мене вразило. Я намагаюся не зациклюватися на цьому надто багато, – заявив 31-річний музикант Ейбел Тесфає, відоміший під псевдонімом The Weeknd.

Крім визнання американського журналу, Blinding Lights стала найпопулярнішою піснею 2020 року як за продажами, так і за кількістю завантажень. Варто зазначити, що музикант майже миттєво здобув славу в музичній індустрії. Він розпочав свою кар’єру у 2010 році, і вже тоді його творчість відзначив Дрейк, який сприяв виникненню інтересу до Тесфає.

Ще у вересні The Weeknd відмовився від номінації на музичній премії Греммі 2022. Причиною стало те, що 2020 року Американська академія звукозапису не номінувала The Weekend в жодній із категорій.