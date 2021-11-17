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Кіно та серіали

Netflix запустив рейтинг кіно та серіалів: що дивляться українці найчастіше

17 Листопада 2021, 10:07
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
ТВ
Джерело: Unsplash

Компанія Netflix створила сайт зі списками найпопулярніших фільмів та серіалів на стрімінговій платформі. Раніше корпорація приховувала дані про кількість переглядів, але тепер щотижня список популярних проектів оновлюватиметься.

– Люди хочуть зрозуміти, що означає успіх у світі стримінгу, і ці списки пропонують найчіткішу відповідь на це питання в нашій індустрії, — написав віце-президент Netflix зі стратегії, планування та аналізу контенту Пабло Перес Де Россо.

У щотижневому рейтингу буде одразу 4 категорії: два списки фільмів та серіалів англійською мовою, та два списки фільмів та серіалів іншими мовами.

Наприклад, у першій трійці фільмів англійською – Червоне повідомлення, Міцне кохання і Гірка помста.

Серед серіалів – Нарко: Мексика, Аркейн та Ти.

Рейтинг фільмів та серіалів іншими мовами помітно відрізняється.

Перша трійка фільмів – Яра, 7 ув’язнених та Сім’я Клауса.

Провідні позиції в рейтингу серіалів зайняли – Гра в кальмара, Прихильність короля та Приморське село Ча-ча-ча.

У статистиці також зображається кількість переглядів певного проекту. Наприклад, серіал Гра в кальмара переглянуло понад 1,650 млрд осіб.

Також на новому сайті Netflix є статистика щодо України за період з 8 по 14 листопада.

Топ 5 найпопулярніших фільмів:

  1. Червоне повідомлення;
  2. Міцне кохання;
  3. Армія злодіїв;
  4. Гірка помста;
  5. Яра.

Топ 5 найпопулярніших серіалів:

  1. Аркейн;
  2. Ти – 3 сезон;
  3. Прибиральниця. Історія матері-одиначки;
  4. Нарко: Мексика;
  5. Ти – 1 сезон.
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