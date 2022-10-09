Netflix випустив новий трейлер до майбутнього серіалу Венздей з всесвіту Сімейки Аддамс. У короткому ролику показали ще одного всіма улюбленого персонажа, який з’явиться у серіалі.

Так, у майбутньому проєкті від легендарного режисера Тімі Бертона з’явиться дядько Фестер – його зіграє комік Фред Армісен. Актор відомий завдяки участі у зніманнях фільму Євротур та шоу Портляндія.

Зараз дивляться

Примітно, що Netflix не забули про актрису Крістіну Річчі, яка 30 років тому грала юну Венсдей у ​​знаменитому фільмі Сімейка Аддамс 1991 року. Вона з’явиться в образі міс Торнхілл, однієї з робітниць Академії Невермор, куди надходить головна героїня.

Примітно, що головну героїню зіграє Дженна Ортега, яка вже з’являлася у перезапуску хорору Крик та другому сезоні психологічного трилера Ти.

За сюжетом, юна Венсдей вступає до університету і завдяки своїм екстрасенсорним здібностям виявляє загадку 25-річної давності, яка стосується її сім’ї.

Режисером перших чотирьох епізодів став Тім Бертон – він також виступив і продюсером проєкту загалом.

Прем’єра серіалу відбудеться на Netflix 23 листопада 2022 року.

Компанії Marvel та Disney також представлять свій новий проєкт у листопаді 2022 року – нещодавно в мережі з’явився трейлер фільму Чорна пантера: Ваканда назавжди. У двохвилинному відео показали уривки битв у місті, а також повінь, з якою доведеться справлятися головним героям.