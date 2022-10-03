Компания Marvel выпустила трейлер долгожданной картины Черная пантера: Ваканда навсегда. Выход фильма состоится в следующем месяце, поэтому зрителям показали финальный промо-ролик.

В двухминутном видео показали отрывки сражений в городе, а также наводнение, с которым придется справляться главным героям. Конечно, не обошлось и без визуальных изменений — в ролике показали обновленные костюмы Железного сердца и Шури. Судя по видео, принцесса возьмет на себя роль Черной пантеры.

Сейчас смотрят

Как обычно, Marvel пригласила мировых звезд, чтобы сыграть в фильме — зрители смогт насладиться присутствием Летиши Райт, Мартина Фримана, Анджелы Бассетт и Лупиты Нионго.

Картину снимал режиссер Райан Куглер, который также трудился над первой частью фильма о Ваканде и супергероях.

Судя по всему, это последний супергеройский фильм от Marvel в 2022 году — на днях Disney обновил график выхода фильмов о супергероях. Так, после Черной пантеры в прокате появится Человек-муравей и Оса: Квантомания — выход фильма запланирован на февраль 2023 года. Всего у компании 17 картин, которые расскажут больше о вселенной Marvel и героях в разных фазах ее существования.