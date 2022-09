Компанія HBO випустила тизер-трейлер серіалу з культової відеоігри The Last of Us. Ролик представили на честь Дня The Last of Us – фанати щороку відзначають важливу дату, та розробники підготували їм сюрприз.

І хоча точна дата релізу поки невідома, влітку HBO запевняли, що серіал вийде на початку 2023 року. Швидше за все, це станеться взимку. На одному серіалі телевізійна мережа зупинятись не збирається – проєкт буде частиною великої лінійки шоу.

The Last of Us – це адаптація культової гри, яку побачили геймери ще у 2013 році. Дивовижний сюжет і першокласне створення персонажів не залишило нікого байдужим – фанати вимагали продовження, або екранізації історії.

Сюжет давно всім знайомий – історія розповість про контрабандиста Джоела, який супроводжує дівчинку Еллі до іншого міста. Все це відбувається у світі постапокаліпсису.

Зіграти головні ролі доручили першокласним зіркам із Голлівуду – у серіалі глядачі побачать Педро Паскаля з Маналорця та Беллу Рамзі з Гри престолів.

Фанатам іншої відеоігри від поляків також варто приготуватись – компанія Netflix злила дату виходу третього сезону Відьмака. Як відомо, продовження вийде влітку 2023 року.