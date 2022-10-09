Netflix выпустил новый трейлер к грядущему сериал Уэнздей по вселенной Семейки Аддамс. В коротком ролике показали еще одного всеми любимого персонажа, который появится в сериале.

Так, в будущем проекте от легендарного режиссера Тиме Бертона появится дядя Фестер — его сыграет комик Фред Армисен. Актер известен благодаря участию в съемках фильма Евротур и шоу Портляндия.

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Примечательно, что Netflix не забыли об актрисе Кристине Риччи, которая 30 дет назад играла юную Уэнздей в знаменитом фильме Семейка Аддамс 1991 года. Она появится в образе мисс Торнхилл, одной из работниц Академии Невермор, куда поступает главная героиня.

Примечательно, что главную героиню сыграет Дженна Ортега, которая уже появлялась в перезапуске хоррора Крик и втором сезоне психологического триллера Ты.

По сюжету, юная Уэнздей поступает в университет, и благодаря своим экстрасенсорным способностям обнаруживает загадку 25-летней давности, которая касается ее семьи.

Режиссером первый четырех эпизодов стал Тим Бертон — он также выступил и продюсером проекта в целом.

Премьера сериала состоится на Netflix 23 ноября 2022 года.

Компании Marvel и Disney также представят свой новый проект в ноябре 2022 года — недавно в сети появился трейлер фильма Черная пантера: Ваканда навсегда. В двухминутном видео показали отрывки сражений в городе, а также наводнение, с которым придется справляться главным героям.