У Росії з’явився список музикантів та гуртів, виступи яких є небажаними – Кремль їм всіляко заважає виступати на концертах. Перелік відомих осіб поширюється серед промоутерів, які активно працюють у музичній індустрії.

Артисти, які потрапили до списку, заявили про складнощі під час організації та проведення своїх концертів – це відбувається після початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого. Конфлікти стосуються тих музикантів, які виступають проти війни, критикували Путіна чи армію.

За заявою російських ЗМІ, один з артистів, який перебуває у стоп-листі, заявив про постійне оновлення списку. Він додав, що продюсери й без інструкцій Кремля розуміють, з ким можна співпрацювати, а з ким — ні.

Зараз дивляться

У чорному списку – близько 30 артистів чи музичних гуртів. Серед них і ті, які відомі не лише на території Росії, а й у сусідніх країнах, зокрема й Україні.

Серед них:

Noize MC;

Oxxxymiron;

ДДТ (Юрій Шевчук);

Машина времени (Андрій Макаревич);

Аквариум (Борис Гребінників);

Каста;

Би-2 (Олександр Уман та Єгор Бортник);

Земфіра;

Валерій Меладзе;

Anacondaz;

Ногу свело! (Максим Покровський);

Кровосток (Антон Черняк);

Монеточка;

Face;

Моргенштерн;

IC3PEAK;

Little Big.

Всі ці артисти або активно підтримують Україну у війні, критикують владу, або ж просто назавжди виїхали з країни та припинили весь бізнес у РФ.

І поки в Росії намагаються знищити відомих особистостей за правду, в Україні починають м’якше ставитися до тих росіян, які активно критикують владу РФ. Наприклад, артиста Максима Галкіна виключили із чорного списку Мінкульту. У цей перелік від СБУ він потрапив ще у листопаді – тоді служби вважали, що він несе національну загрозу.