У Росії з’явився список музикантів та гуртів, виступи яких є небажаними – Кремль їм всіляко заважає виступати на концертах. Перелік відомих осіб поширюється серед промоутерів, які активно працюють у музичній індустрії.
Артисти, які потрапили до списку, заявили про складнощі під час організації та проведення своїх концертів – це відбувається після початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого. Конфлікти стосуються тих музикантів, які виступають проти війни, критикували Путіна чи армію.
За заявою російських ЗМІ, один з артистів, який перебуває у стоп-листі, заявив про постійне оновлення списку. Він додав, що продюсери й без інструкцій Кремля розуміють, з ким можна співпрацювати, а з ким — ні.
У чорному списку – близько 30 артистів чи музичних гуртів. Серед них і ті, які відомі не лише на території Росії, а й у сусідніх країнах, зокрема й Україні.
Серед них:
- Noize MC;
- Oxxxymiron;
- ДДТ (Юрій Шевчук);
- Машина времени (Андрій Макаревич);
- Аквариум (Борис Гребінників);
- Каста;
- Би-2 (Олександр Уман та Єгор Бортник);
- Земфіра;
- Валерій Меладзе;
- Anacondaz;
- Ногу свело! (Максим Покровський);
- Кровосток (Антон Черняк);
- Монеточка;
- Face;
- Моргенштерн;
- IC3PEAK;
- Little Big.
Всі ці артисти або активно підтримують Україну у війні, критикують владу, або ж просто назавжди виїхали з країни та припинили весь бізнес у РФ.
І поки в Росії намагаються знищити відомих особистостей за правду, в Україні починають м’якше ставитися до тих росіян, які активно критикують владу РФ. Наприклад, артиста Максима Галкіна виключили із чорного списку Мінкульту. У цей перелік від СБУ він потрапив ще у листопаді – тоді служби вважали, що він несе національну загрозу.