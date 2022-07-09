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З ДДТ, Земфірою та Макаревичем: у Росії склали список заборонених артистів

9 Липня 2022, 18:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Зірки

У Росії з’явився список музикантів та гуртів, виступи яких є небажаними – Кремль їм всіляко заважає виступати на концертах. Перелік відомих осіб поширюється серед промоутерів, які активно працюють у музичній індустрії.

Артисти, які потрапили до списку, заявили про складнощі під час організації та проведення своїх концертів – це відбувається після початку повномасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого. Конфлікти стосуються тих музикантів, які виступають проти війни, критикували Путіна чи армію.

За заявою російських ЗМІ, один з артистів, який перебуває у стоп-листі, заявив про постійне оновлення списку. Він додав, що продюсери й без інструкцій Кремля розуміють, з ким можна співпрацювати, а з ким — ні.

Зараз дивляться

У чорному списку – близько 30 артистів чи музичних гуртів. Серед них і ті, які відомі не лише на території Росії, а й у сусідніх країнах, зокрема й Україні.

Серед них:

  • Noize MC;
  • Oxxxymiron;
  • ДДТ (Юрій Шевчук);
  • Машина времени (Андрій Макаревич);
  • Аквариум (Борис Гребінників);
  • Каста;
  • Би-2 (Олександр Уман та Єгор Бортник);
  • Земфіра;
  • Валерій Меладзе;
  • Anacondaz;
  • Ногу свело! (Максим Покровський);
  • Кровосток (Антон Черняк);
  • Монеточка;
  • Face;
  • Моргенштерн;
  • IC3PEAK;
  • Little Big.

Всі ці артисти або активно підтримують Україну у війні, критикують владу, або ж просто назавжди виїхали з країни та припинили весь бізнес у РФ.

І поки в Росії намагаються знищити відомих особистостей за правду, в Україні починають м’якше ставитися до тих росіян, які активно критикують владу РФ. Наприклад, артиста Максима Галкіна виключили із чорного списку Мінкульту. У цей перелік від СБУ він потрапив ще у листопаді – тоді служби вважали, що він несе національну загрозу.

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Теги
Війна в Україні Росія
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