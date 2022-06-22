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Максима Галкіна виключили із “чорного” списку Мінкульту

22 Червня 2022, 15:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Галкин

Російського гумориста та телеведучого Максима Галкіна виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Так, ім’я ведучого прибрали із “чорного” списку Мінкульту. Про що свідчать дані на сайті, оновлені 21 червня.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року стало відомо, що Максим Галкін потрапив у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Гумористу було заборонено в’їзд на територію нашої країни.

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Згодом у Службі безпеки України пояснили, чому Максим Галкін потрапив до “чорного” списку Мінкульту. У відомстві заявили, що гуморист провокує сепаратистські настрої та підтримує окупацію Криму Росією.

Варто зазначити, що Максим Галкін є одним із російських артистів, які засудили повномасштабну війну в Україні, розв’язану РФ. Разом із дружиною, співачкою Аллою Пугачовою та дітьми гуморист перебрався до Ізраїлю.

Він активно виступає проти війни та засуджує дії влади РФ.

Ба більше, Галкін також закликає допомагати українським біженцям та робить це сам. Так, частина грошей із його ізраїльських концертів піде на допомогу біженцям із України. Очевидно, що рішення виключити гумориста з “чорного” списку пов’язане з його антивоєнною позицією.

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Мінкульт Максим Галкін
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