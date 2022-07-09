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С ДДТ, Земфирой и Макаревичем: в России составили список запрещенных артистов

9 июля 2022, 18:02
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Зірки

В России появился список музыкантов и групп, выступления которых являются нежелательными — Кремль им всячески мешает выступать на концертах. Перечень известных лиц распространяется среди промоутеров, которые активно работает в музыкальной индустрии.

Артисты, которые попали в список, заявили о сложностях во время организации и проведения своих концертов — это происходит после начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля. Конфликты касаются тех музыкантов, которые выступают против войны, критиковали Путина или армию.

По заявлению российских СМИ, один из артистов, которые находится в стоп-листе, заявил о постоянном обновлении списка. Он добавил, что продюсеры и без инструкций Кремля понимают, с кем можно сотрудничать, а с кем — нет.

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В черном списке — около 30 артистов или музыкальных групп. Среди них и те, которые известны не только на территории России, но и в соседних странах, в том числе и Украине.

Среди них:

  • Noize MC;
  • Oxxxymiron;
  • ДДТ (Юрий Шевчук);
  • Машина времени (Андрей Макаревич);
  • Аквариум (Борис Гребенщиков);
  • Каста;
  • Би-2 (Александр Уман и Егор Бортник);
  • Земфира;
  • Валерий Меладзе;
  • Anacondaz;
  • Ногу Свело! (Максим Покровский);
  • Кровосток (Антон Черняк);
  • Монеточка;
  • Face;
  • Моргинштерн;
  • IC3PEAK;
  • Little Big.

Все эти артисты либо активно поддерживают Украину в войне, критикуют власть, или же просто навсегда уехали из страны и прекратили весь бизнес в РФ.

И пока в России пытаются уничтожить известных личностей за правду, в Украине начинают более мягко относиться к тем россиянам, которые активно критикуют власть РФ. К примеру, артиста Максима Галкина исключили из черного списка Минкульта. В этот перечень от СБУ он попал еще в ноябре — тогда службы посчитали, что он несет национальную угрозу.

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Теги
Війна в Україні Россия
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