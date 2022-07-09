В России появился список музыкантов и групп, выступления которых являются нежелательными — Кремль им всячески мешает выступать на концертах. Перечень известных лиц распространяется среди промоутеров, которые активно работает в музыкальной индустрии.

Артисты, которые попали в список, заявили о сложностях во время организации и проведения своих концертов — это происходит после начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля. Конфликты касаются тех музыкантов, которые выступают против войны, критиковали Путина или армию.

По заявлению российских СМИ, один из артистов, которые находится в стоп-листе, заявил о постоянном обновлении списка. Он добавил, что продюсеры и без инструкций Кремля понимают, с кем можно сотрудничать, а с кем — нет.

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В черном списке — около 30 артистов или музыкальных групп. Среди них и те, которые известны не только на территории России, но и в соседних странах, в том числе и Украине.

Среди них:

Noize MC;

Oxxxymiron;

ДДТ (Юрий Шевчук);

Машина времени (Андрей Макаревич);

Аквариум (Борис Гребенщиков);

Каста;

Би-2 (Александр Уман и Егор Бортник);

Земфира;

Валерий Меладзе;

Anacondaz;

Ногу Свело! (Максим Покровский);

Кровосток (Антон Черняк);

Монеточка;

Face;

Моргинштерн;

IC3PEAK;

Little Big.

Все эти артисты либо активно поддерживают Украину в войне, критикуют власть, или же просто навсегда уехали из страны и прекратили весь бизнес в РФ.

И пока в России пытаются уничтожить известных личностей за правду, в Украине начинают более мягко относиться к тем россиянам, которые активно критикуют власть РФ. К примеру, артиста Максима Галкина исключили из черного списка Минкульта. В этот перечень от СБУ он попал еще в ноябре — тогда службы посчитали, что он несет национальную угрозу.