В России появился список музыкантов и групп, выступления которых являются нежелательными — Кремль им всячески мешает выступать на концертах. Перечень известных лиц распространяется среди промоутеров, которые активно работает в музыкальной индустрии.
Артисты, которые попали в список, заявили о сложностях во время организации и проведения своих концертов — это происходит после начала полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля. Конфликты касаются тех музыкантов, которые выступают против войны, критиковали Путина или армию.
По заявлению российских СМИ, один из артистов, которые находится в стоп-листе, заявил о постоянном обновлении списка. Он добавил, что продюсеры и без инструкций Кремля понимают, с кем можно сотрудничать, а с кем — нет.
В черном списке — около 30 артистов или музыкальных групп. Среди них и те, которые известны не только на территории России, но и в соседних странах, в том числе и Украине.
Среди них:
- Noize MC;
- Oxxxymiron;
- ДДТ (Юрий Шевчук);
- Машина времени (Андрей Макаревич);
- Аквариум (Борис Гребенщиков);
- Каста;
- Би-2 (Александр Уман и Егор Бортник);
- Земфира;
- Валерий Меладзе;
- Anacondaz;
- Ногу Свело! (Максим Покровский);
- Кровосток (Антон Черняк);
- Монеточка;
- Face;
- Моргинштерн;
- IC3PEAK;
- Little Big.
Все эти артисты либо активно поддерживают Украину в войне, критикуют власть, или же просто навсегда уехали из страны и прекратили весь бизнес в РФ.
И пока в России пытаются уничтожить известных личностей за правду, в Украине начинают более мягко относиться к тем россиянам, которые активно критикуют власть РФ. К примеру, артиста Максима Галкина исключили из черного списка Минкульта. В этот перечень от СБУ он попал еще в ноябре — тогда службы посчитали, что он несет национальную угрозу.