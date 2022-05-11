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З букетом соняшників: Тіну Кароль у Токіо зустрів японський мільярдер

11 Травня 2022, 17:02
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Тіна Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль прилетіла в Токіо для участі у благодійному концерті та зустрічі з офіційними особами і дипломатами.

В аеропорту артистку зустрів японський бізнесмен і мільярдер Хіросі Мікітані. Він подарував Тіні букет жовтих соняшників.

Варто зазначити, що на другий день повномасштабного вторгнення військ РФ Мікітані, якому належить популярний месенджер Rakuten Viber, пожертвував Україні $8,7 млн.

– Надзвичайно вдячна великому другу України, філантропу Хіросі Мікітані за підтримку України! Далі буде, — написала Тіна Кароль під спільними фото.

Для візиту в Токіо співачка обрала білу в’язану футболку із синьо-жовтим вишитим серцем від українського бренду Siyai.

Нагадаємо, що з початку війни Тіна активно бере участь у благодійних концертах на підтримку України. До прикладу, в Ізраїлі Кароль зібрала 2 млн грн для допомоги лікарні в Дніпрі.

Також артистка виходила на мітинги в Польщі, де співала а капела і зверталася до світових лідерів із закликом зупинити війну в Україні.

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