Співачка Тіна Кароль в Ізраїлі зібрала 2 млн грн для допомоги лікарні в Дніпрі

В Instagram-stories артистка оприлюднила фото з благодійного концерту, який проходив за підтримки посольства України в Ізраїлі.

– Було зібрано 2 млн грн. Гроші підуть на потреби четвертої міської клінічної лікарні у Дніпрі. Наразі ця лікарня стала медичним хабом для поранених та постраждалих із дніпропетровської, запорізької областей та Маріуполя, – написала Тіна Кароль.

Виконавиця розповіла, що Дніпровська лікарня звернулася до неї по допомогу. Їм потрібні ліки та специфічні медикаменти.

– Метою нашого благодійного вечора було збирання грошей допомоги в покупці того, що найбільше необхідно госпіталю. Зараз ми всі присвячені одній справі та кожен на своєму фронті. Ми хочемо зберегти Україну і віримо в нашу перемогу, – наголосила Тіна Кароль.

Раніше артистка перебувала у Варшаві (Польща). Там Тіна Кароль вийшла на мітинг проти війни в Україні.

В Instagram вона опублікувала серію відео, на яких видно сотні людей. Співачка йде попереду та співає акапельно пісні, а за нею колона з людей, які проживають у Польщі, з прапорами України, портретами президента країни-агресора Володимира Путіна та плакатами із закликом зупинити війну.