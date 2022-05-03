Співачка Тіна Кароль назвала кішку на честь зброї, якою українські воїни знищують російських загарбників.

В Instagram-stories артистка оприлюднила фото, на якому зображений її домашній улюбленець. Співачка сказала, що раніше називала свою кішку просто Котя. Наразі вона назвала улюбленця Джавеліна.

– Сувора і хоробра. Моя котя отримала нарешті ім’я Джавеліна, – написала Тіна Кароль.

Півтора роки тому артистка розповідала, що до неї приблудилося кошеня, якого вона залишила собі, проте імені тоді вона йому не придумала.

Раніше Тіна Кароль показала, як співала в Маріуполі на Азовсталі. В Instagram артистка оприлюднила відео, яке було зняте на концерті до 80-річчя Азовсталі.

Варто зазначити, що наразі ролика в акаунті артистки немає, оскільки соцмережа видалила його.