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С букетом подсолнухов: Тину Кароль в Токио встретил японский миллиардер

11 мая 2022, 17:02
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Тіна Кароль
Источник: Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль прилетела в Токио для участия в благотворительном концерте и встречи с официальными лицами и дипломатами.

В аэропорту артистку встретил японский бизнесмен и миллиардер Хироси Микитани. Он подарил Тине букет желтых подсолнухов.

Стоит отметить, что во второй день полномасштабного вторжения войск РФ Микитани, которому принадлежит популярный мессенджер Rakuten Viber, пожертвовал Украине $8,7 млн.

— Чрезвычайно благодарна великому другу Украины, филантропу Хироси Микитани за поддержку Украины! Продолжение следует, — написала Тина Кароль под общими фото.

Для визита в Токио певица выбрала вязаную белую футболку с сине-желтым вышитым сердцем от украинского бренда Siyai.

Напомним, что с начала войны Тина активно участвует в благотворительных концертах в поддержку Украины. К примеру, в Израиле Кароль собрала 2 млн грн для помощи больницы в Днепре.

Также артистка выходила на митинги в Польше, где пела а капелла и обращалась к мировым лидерам с призывом остановить войну в Украине.

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