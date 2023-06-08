У мережі з’явився трейлер нового фільму Нестримні 4. У стрічці будуть як старі актори, так і нові, які допоможуть зробити картинку ще яскравішою.

Фільм з’явиться в прокаті вже 22 вересня – прем’єра третьої частини відбулася аж 9 років тому. За сюжетом, команда “Нестримних” береться за нове завдання, і тепер воно світового масштабу – потрібно запобігти ядерній війні США та Росії.

У двохвилинному ролику показали все, що притаманне класичному бойовику – бійки, перестрілки та погоні. Не обійшлося і без нових облич – до команди прожитих бойовиків приєдналися репер 50 Cent, Меган Фокс і Леві Трен.

Утім, усі основні актори теж на місці, хіба що без Арнольда Шварценеггера: Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Сильвестр Сталлоне та Ренді Кутюр. У всьому іншому, це класичний бойовик, де команда рятує світ від катастрофи.

І поки весь світ чекає виходу бойовика, на Netflix з’явиться популярний український фільм Памфір. Робота українського режисера удостоїлася величезної кількості нагород, і тепер проєкт зможуть побачити користувачі стримінгової платформи. Памфір буде доступним уже з 22 червня.