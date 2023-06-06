Український фільм Памфір стане доступним на Netflix

На стримінговій платформі Netflix з’явиться популярний український фільм. Йдеться про стрічку Памфір, що стала широко відомою у всьому світі.

Про це заявили в Держкіно.

Робота українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука буде доступною на платформі вже з 22 червня.

Відомо, що фільм здобув світове визнання – картина отримала безліч нагород і завоювала серця іноземних глядачів. Наприклад, він став найкращим фільмом 2022 року за версією кінопремії Кіноколо.

У прокаті він з’явився восени 2022 року, а прем’єра відбулася ще в травні на Двотижневику режисерів у Каннах.

Сюжет розповість історію про чоловіка, на ім’я Памфір, який повертається додому, щоб виправити великі помилки свого сина. Історія розгортається на заході України напередодні свята Маланки. Перед Памфіром нелегкий вибір – він може розв’язати проблему сина незаконним шляхом.

Наразі стримінгова платформа не лише підтримує українське кіно в умовах війни, а й продовжує розвивати свій бізнес. Наприклад, Netflix витратить $17 млрд на створення контенту для глядачів у 2024 році. Стратегія корпорації залишиться незмінною – великі фільми показуватимуть у невеликих кінотеатрах перед самою прем’єрою на платформі.