Кінокомпанія Paramount Pictures опублікувала в мережі новий трейлер фільму Місія нездійсненна 7. Картина вийде в кінотеатри вже цього літа – 12 липня.

У цьому зухвалому трейлері ми бачимо легендарного Ітана Ханта, а також зірковий склад, який складе Тому Крузу компанію – Вінга Реймса, Саймона Пегга, Ребекку Фергюсон і Ванессу Кірбі. Вони вже добре знайомі за ролями в попередніх фільмах франшизи Місія нездійсненна.

Бійки, переслідування, перестрілки – все це є в короткому трейлері й обіцяють показати на великому екрані.

Традиційно, у головній ролі – Том Круз. Примітно, що Paramount також створив і оновлений Top Gun: Меверік із Крузом у головних ролях, зробивши картину дуже успішною.

Попри цікавий трейлер, деталі сюжету залишаються оповитими таємницею. Чому Ітан Хант стрибає зі скелі в пошуках таємничого ключа? Наразі невідомо, але картина була у виробництві дуже довго. Анонс фільму відбувся 2019 року і планувався до виходу 2021 року, але Covid-19 змінив ці плани.

На початку травня також вийшов другий трейлер фільму Оппенгеймер від Крістофера Нолана. У ньому розкрили більше героїв, які фігуруватимуть протягом усієї картини.