В сети появился трейлер нового фильма Неудержимые 4. В картине будут как старые актеры, так и новые, которые помогут сделать картину еще ярче.

Фильм появится в прокате уже 22 сентября — премьера третьей части состоялась аж 9 лета назад. По сюжету, команда “Неудержимых” берется за новое задание, и теперь оно мировых масштабов — нужно предотвратить ядерную войну США и России.

В двухминутном ролике показали все, что присуще классическому боевику — драки, перестрелки и погони. Не обошлось и без новых лиц — к команде прожженных боевиков присоединились репер 50 Cent, Меган Фокс и Леви Трэн.

Впрочем, все основные актеры тоже на месте, разве что без Арнольда Шварценеггера: Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Сильвестр Сталлоне Рэнди Кутюр. Во всем остальном, это классический боевик, где команда спасает мир от катастрофы.

И пока весь мир ждет выхода боевика, на Netflix появится популярный украинский фильм Памфир. Работа украинского режиссера удостоилась огромного количества наград, и теперь проект смогут увидеть пользователи стриминговой платформы. Памфир будет доступным уже с 22 июня.