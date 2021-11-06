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Юрист Монатик, машиніст Поплавський: що було б, якби зірки працювали за фахом

6 Листопада 2021, 22:46 Євгенія Шапоренко
Юрист Монатик, машиніст Поплавський: що було б, якби зірки працювали за фахом

Резиденти Дизель шоу у новому випуску відзначили, що багато українських знаменитостей раніше освоювали професії далекі від шоу-бізнесу. Вони запропонували уявити, що було б, якби наші зірки працювали за професією.

Так, продюсер та репер Потап навчався на фізрука свого часу. Дмитро Танкович зазначив, що якби він викладав, то дівчатка здавали б нормативи за стилем собачки.

Володимир Дантес навчався економіста. Танкович заявив, що артист таки працює за фахом, адже, як грамотний економіст, він вклав усі свої заощадження у дуже вигідний стартап Весілля з Дорофєєвою.

Михайло Поплавський навчався на залізничника. Якби він таки пішов працювати на залізницю, то обов’язково зробив би кар’єру машиниста, що співає.

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Співачка Maruv випускниця факультету автоматики та приладобудування. Якби вона залишилася у спеціальності та стала б вченою, то змогла б яскраво показати, де зараз перебуває українська наука.

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Дизель Шоу
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