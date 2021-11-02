Наприкінці жовтня глядачі побачили ювілейний сотий випуск гумористичного концертного шоу Дизель Шоу.

Як завжди, актори підготувалися до цієї важливої ​​події та показали номер, де різні власники смартфонів приходять до магазину для покупки нового пристрою.

Роль онука блискуче зіграв Євген Гашенко, а бабусі — Євген Сморігін. Вибрати їм пристрій допомагав консультант-продавець магазину – Дмитро Танкович.

Бабуся упустила свій телефон в унітаз, тому їй потрібен новий гаджет. Щоправда, сучасні тренди та тенденції їй вкрай складно зрозуміти. Наприклад, консультант показав телефон, що здатний витримати тиск на глибині 25 метрів.

– До 25 метрів? Я так глибоко занурюватися не хочу. Максимум – кілька метрів під землею, і звідти я точно не подзвоню, – впевнено заявляє бабуся.

Після цього на сцені з’явилася подружня пара, яку зіграли Олександр Бережок та Вікторія Булітко. Дружина хоче новий смартфон, але на думку чоловіка, якщо смартфон дзвонить, значить він працює.

Чоловік вважає, що легендарна Nokia 3310 точно сподобається його коханій, але отримує категоричну відповідь.

– Востаннє ти мені робив подарунок на весілля, і це була касета з Термінатором та Ніндзей. Тепер я хочу iPhone, – заявила жінка.

До магазину також приходить й інша пара, яку зіграли Єгор Крутоголов та Яна Глущенко. Дизель Шоу висміяли актуальні теми для українських власників iPhone – різницю між новою та торішньою моделлю, а також дефіцит пристроїв.

Сергій Писаренко вміло зіграв чоловіка, який скаржиться на постійне зникнення грошей із мобільного рахунку. Різноманітність різних послуг і передплат часто заплутують клієнтів мобільних операторів, а віруси взагалі викачують гроші. Відмінний приклад того, чим закінчується перехід на підозрілі сайти та завантаження файлів з неперевірених джерел.

Нещодавно актори Дизель Шоу поділилися своїми яскравими спогадами про проект. Наприклад, Єгор Крутоголов має улюблений образ — жіночий. Дізнатися більше про цікаві історії знаменитостей можна у матеріалі Фактів ICTV.