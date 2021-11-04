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На волосині від катастрофи: як хабалка Галя із Дизель шоу прийшла на йогу

4 Листопада 2021, 13:51 Євгенія Шапоренко
На волосині від катастрофи: як хабалка Галя із Дизель шоу прийшла на йогу

Дизель-шоу помістили одного зі своїх персонажів хабалку Галю на урок з йоги. Кажуть, що йога – чудовий спосіб розслабитися та заспокоїтися. Але якщо поруч із вами Галя – забудьте!

Гумористичний скетч виглядає якось надто життєво, адже багато хто з нас стикався з грубими особами, які заважають оточуючим спокійно займатися своїми справами.

Почалося з того, що Галя спізнилася. Спочатку вона мирно присіла на килимок, але, як потім виявилося, він був краденим. Однак медитувати вона не хотіла і заважала своєму сусідові.

Але не все так просто, потім на урок з йоги вже поспішав її чоловік Толя. Чоловік мирно постелив килимок, щоправда, більше схожий на застилку для ванної.

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Потім Галя вирішила поговорити телефоном на йозі, але один із присутніх його відібрав. Проте Галя так просто не здається, адже перед нею важливе завдання – надіслати рецепт стюденю подрузі.

А поки що всі відкривали чакри, Толя відкривав чачу, але Галі це не сподобалося, тому вона самостійно її випила.

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