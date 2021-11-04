На волосині від катастрофи: як хабалка Галя із Дизель шоу прийшла на йогу

Дизель-шоу помістили одного зі своїх персонажів хабалку Галю на урок з йоги. Кажуть, що йога – чудовий спосіб розслабитися та заспокоїтися. Але якщо поруч із вами Галя – забудьте!

Гумористичний скетч виглядає якось надто життєво, адже багато хто з нас стикався з грубими особами, які заважають оточуючим спокійно займатися своїми справами.

Почалося з того, що Галя спізнилася. Спочатку вона мирно присіла на килимок, але, як потім виявилося, він був краденим. Однак медитувати вона не хотіла і заважала своєму сусідові.

Але не все так просто, потім на урок з йоги вже поспішав її чоловік Толя. Чоловік мирно постелив килимок, щоправда, більше схожий на застилку для ванної.

Потім Галя вирішила поговорити телефоном на йозі, але один із присутніх його відібрав. Проте Галя так просто не здається, адже перед нею важливе завдання – надіслати рецепт стюденю подрузі.

А поки що всі відкривали чакри, Толя відкривав чачу, але Галі це не сподобалося, тому вона самостійно її випила.