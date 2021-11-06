Юрист Монатик, машинист Поплавский: что было бы, если бы звезды работали по профессии

Резиденты Дизель шоу в новом выпуске отметили, что многие украинские знаменитости ранее осваивали профессии далекие от шоу-бизнеса. Они предложили представить, что было бы, если наши звезды работали по профессии.

Так, продюсер и репер Потап учился на физрука в свое время. Дмитрий Танкович отметил, что, если он преподавал, то девочки сдавали бы нормативы по стилю собачки.

Владимир Дантес учился на экономиста. Танкович заявил, что артист таки работает по специальности, ведь, как грамотный экономист, он сложил все свои сбережения в очень выгодный стартап Свадьба с Дорофеевой.

Михаил Поплавский учился на железнодорожника. Если бы он таки пошел работать на железную дорогу, то обязательно сделал бы карьеру поющего машиниста.

Певица Maruv выпускница факультета автоматики и приборостроения. Если бы она осталась в специальности и стала бы ученой, то смогла бы красочно показать, в каком месте сейчас пребывает украинская наука.