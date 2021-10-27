Продюсер та екс-учасник гурту Гриби Юрій Бардаш розповів про стосунки зі своєю другою дружиною Єлизаветою Коцюбою.

В інтерв’ю Дмитру Гордону музикант зізнався, що завдяки другому шлюбу він зрозумів, що таке справжня сім’я.

– Я з цією жінкою полюбив усіх жінок на планеті. Ось що сталося у мене. Я біжу додому. Я зараз живу на два міста: Одеса, Київ. У Києві у мене – шоу-бізнес, в Одесі – сім’я, будинок, дитина. Вона створює такий простір. Я почав жити та зрозумів, що таке сім’я, – розповів Юрій.

Юрій та Єлизавета познайомилися у соціальній мережі Instagram. Але перш ніж почати стосунки пара разом ходила на танці протягом трьох місяців.

– Ми познайомилися, коли я був психологічно розбитий. І я побачив в Instagram, як красива дівчина танцює танго. Я написав їй: “А давай разом потанцюємо танго”. Ми з нею пішли на танго і три місяці ходили на танці, ми тільки там зустрічалися. І це як у казці, оскільки вже ніхто так не знайомиться, – поділився Бардаш.

Нагадаємо, що з 2012 року Юрій Бардаш перебував у шлюбі зі співачкою Христиною Герасимовою, більш відомою як Луна. У них народився син Георгій, але пара зі скандалом розлучилася у 2018 році.

Тоді Бардаш публічно звинуватив Луну у зраді з саунд-продюсером Олександром Волощуком. Крім цього, музикант зізнався, що неодноразово бив дружину і також їй зраджував.

Вдруге Бардаш одружився у серпні 2020 року. А вже в грудні того ж року у Юрія та Єлизавети народилася дочка, яку назвали Сарою.

Фото: Юрій Бардаш