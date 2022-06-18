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Через неоднозначну позицію щодо війни: Wellboy припинив співпрацю з Бардашем

18 Червня 2022, 10:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Антон Вельбой
Джерело: Wellboy

Співак Wellboy (справжнє ім’я – Антон Вельбой) припинив співпрацю зі своїм продюсером Юрієм Бардашем через його двояку позицію щодо повномасштабної війни в Україні.

В Instagram Wellboy оприлюднив відеозвернення, зняте під пісню Юра гурту Воплі Відоплясова. Співак подякував Бардашу за вкладення в нього, але сказав, що йому треба рухатися далі.

– Хочу подякувати Юрію. За те, що він вкладав у мене, вчив мене багатьом речам. Але ж треба йти далі, треба рухатися. Потрібно жити, треба співати, – наголосив артист.

Також він залишив під відео вірш:

Зараз дивляться

Війни, телевізори,
І ти кипиш, але мовчать всі тепловізори,
Шкода за неньку, Україну і культуру!
І за дядь Юру…

Приєднався до Wellboy й автор хітів та режисер кліпів артиста Євген Тріплов. Він не розуміє, чому Бардаш мовчить, і позиції тих, хто зберігає нейтралітет.

– Останнім часом мені скидають скріни stories Юрія Бардаша і запитують: А що там Юра? Тому я хочу відповісти всім одночасно, я не знаю, що він там. Я думаю, що кожен український культурний діяч має сказати свою позицію, бо стояти осторонь цього лиха неможливо. Далі я не планую співпрацю з ним, – наголосив Євген.

Зазначимо, що Бардаш разом із сім’єю перебуває в Грузії. Продюсер мовчить про війну, а зі свого Instagram взагалі видалив усі публікації.

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Теги
Wellboy Війна в Україні Юрій Бардаш
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