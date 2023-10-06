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Юлія Верба виходить заміж і похизувалася каблучкою для заручин

6 Жовтня 2023, 09:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Юлія Верба

Українська блогерка Юлія Верба виходить заміж. Радісним моментом вона поділилася в соцмережах, частково показавши таємничого обранця на фото.

Так, в Instagram Верба показала каблучку для заручин на своїй руці, а також пишний букет червоних троянд і сердечко, виставлене свічками на газоні.

Також зірка зняла і радісний момент, де цілується зі своїм коханим на камеру. Традиційно його обличчя вона не показує, а на деяких знімках закриває рукою.

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– Я сказала так, – коротко підписала фото і ролик Юлія.

Користувачі мережі відреагували на новий етап у житті блогерки:

  • Так, а потім через рік – два і кінець казці.
  • Як можна виходити заміж за людину, яку боїшся показати людям?
  • Якось хлопець не дуже старався… і не сильно витратився… і каблучка щось зовсім не відповідає нареченій…
  • Думаю, це трохи спонтанне рішення, сподіваюся, вона про це не пошкодує.

Нагадаємо, нещодавно, після хвилі хейту, Верба все ж вирішила допомогти українській армії та купити авто для ЗСУ. Блогерка прилбала 4 старих авто, які повезла на фронт. Біля “сірої зони” дівчина влаштувала фотосет, а також відкрила банку на екіпірування військовим.

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Фото: Юлія Верба

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