Українська блогерка Юлія Верба придбала авто для наших захисників і вирушила на фронт, щоб їх доставити. Знаменитість зробила це на тлі хейту – Юлію звинувачували в тому, що вона не розповідає про війну у своєму блозі з мільйонною аудиторією.

Так, про допомогу ЗСУ Верба розповіла в Instagram – її рішення стало несподіванкою для всіх.

– Я купила чотири машинки для евакуації для ЗСУ, – похвалилася Юлія.

На фото – ЛуАЗ-969М і 3 старенькі УАЗи, які поїхали на передову. Судячи зі знімків, Верба також вирушила до сірої зони, щоб особисто простежити за їхньою доставкою військовим.

Зараз дивляться

Юлія вирішила влаштувати фотосет із військовими за кілька кілометрів від фронту – на броньованому позашляховику, в шоломі та бронежилеті. Блогерка особисто побачила знищені будинки і цілі селища. Крім привезених авто, дівчина вирішила відкрити збір на прилади нічного бачення для 117 окремої механізованої бригади.

Примітно, що вона приховала можливість коментування своїх деяких публікацій, але користувачі відреагували на вчинок Верби:

Зеленський нарешті зателефонував Юлі…

Та купи сама ті прилади, просто цинізм.

О, декого хейт дістав і вирішила все ж таки щось зробити?!

Підхопила хейт і тепер перевзулася?

За півтора року вирішила задонатити 10 тис. грн і обов’язково потрібно поїхати звіт зробити. Прокинулася.

Нагадаємо, що раніше Юлію Вербу захейтили за купівлю елітного Mercedes із салону. Ціна на такий автомобіль – до 10 млн, і зірка активно показувала свою покупку в мережі. Після війни хейту Верба запропонувала відписатися від неї, якщо підписники не вміють радіти щастю інших людей.

Фото: Юя Верба