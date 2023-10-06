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Юлия Верба выходит замуж и похвасталась помолвочным кольцом

6 октября 2023, 09:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Юлія Верба

Украинская блогерка Юлия Верба выходит замуж. Радостным моментом она поделилась в соцсетях, частично показав таинственного избранника на фото.

Так, в Instagram Верба показала помолвочное кольцо на своей руке, а также пышный букет красных роз и сердечко, выставленное свечками на газоне.

Также звезда засняла и радостный момент, где целуется со своим возлюбленным на камеру. Традиционно его лица она не показывает, а на некоторых снимках закрывает рукой. 

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— Я сказала да, — кратко подписала фото и ролик Юлия.

Пользователи сети отреагировали на новый этап в жизни блогерки:

  • Да, а потом через год — два и конец сказке.
  • Как можно выходить замуж за человека, которого боишься показать людям?
  • Как-то парень не сильно старался… и не сильно потратился… и кольцо что-то совсем не соответствует невесте…
  • Думаю, это немного спонтанное решение, надеюсь, она об этом не пожалеет.

Напомним, недавно, после волны хейта, Верба все же решила помочь украинской армии и купить авто для ВСУ. Блогер приобрела 4 старых авто, которые повезла на фронт. Возле “серой зоны” девушка устроила фотосет, а также открыла банку на экипировку военным.

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Фото: Юлия Верба

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