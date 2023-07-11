Блогерка з Івано-Франківська Юлія Верба відповіла хейтерам на критику за купівлю нового Mercedes за 10 млн грн. Зірка Instagram вважає, що потрібно перечекати, адже зараз люди дуже озлоблені.

Свою реакцію на хейт Верба почала з особистих досягнень – свій блог вона розвиває вже 6 років і за цей час неодноразово натрапляла на критику в мережі. Дівчина додала, що купила автомобіль законно і сплатила за нього податки.

– Не зліться на мене. Я старанно працювала і можу собі це дозволити – навіщо писати дурниці? Краще порадійте за мене, а якщо не сприймаєте це позитивно, то нічого не пишіть або відпишіться від мене на*ер, – емоційно заявила Верба.

Після купівлі нового авто дівчина знімає ролики в Instagram навіть за кермом, що є порушенням ПДР.

Люксовий Mercedes за 10 млн грн оцінили і її близькі, які їздять непристебнутими, що також проти правил руху.

Нагадаємо, що блогерку Вербу розкритикували за Mercedes із салону під час війни. Багато коментаторів в Instagram зазначили, що дехто віддає свої останні гроші для перемоги, а інші купують люксові авто з салону. Юлії порадили порахувати, скільки вживаних автомобілів на 10 млн грн вона могла придбати для військових, щоб вивозити поранених захисників.